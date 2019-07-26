وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق لتسريع جهود إنهاء الحرب في أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه اتفق مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، على ضرورة "تسريع جهود" إنهاء الحرب في أفغانستان.

وأجرى وزير الخارجية بومبيو، مكالمة هاتفية، الخميس، مع الرئيس الأفغاني، وأشارت وزارة الخارجية إلى أن بومبيو أكد التزام الولايات المتحدة بخفض عدد قواتها في أفغانستان.

وغرد بومبيو في حسابه على تويتر، "محادثة جيدة مع الرئيس أشرف غني البارحة، اتفقنا على أنه حان الوقت لتسريع الجهود للوصول إلى تفاوض حول إنهاء الحرب في أفغانستان".

جاء ذلك فيما قتل ما لا يقل عن 30 شخصا في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة في أفغانستان، الخميس.

وتسعى واشنطن إلى التفاوض على اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، مقابل عدد من الضمانات الأمنية من جانب حركة طالبان بينها التعهد بألا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية، وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات الفصائل السياسية في أفغانستان لإحلال السلام.