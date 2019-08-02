واشنطن تستعد لخفض قواتها وبعثتها الدبلوماسية في أفغانستان

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مصادر مطلعة لـCNN، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على تقليص كبير لعدد كبير من موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، في وقت أعلن فيه مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تستعد لسحب الآلاف من جنودها من أفغانستان.

وتأمل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان يمهد الطريق لخفض عدد القوات الأمريكية في البلاد من حوالي 14 ألف جندي إلى ما بين 8 و 9 آلاف في أشهر.

وقد تم التعبير عن هدف الخفض للحكومة الأفغانية من قبل الجنرال سكوت ميلر، رئيس قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان والممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد.

وكجزء من التخفيض الدبلوماسي، ترسل وزارة الخارجية دبلوماسيين محليين من كابول دون بدائل، وتخفيض عدد موظفي الأمن، وستغلق بعض المنشآت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جزء من حملة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في أفغانستان، وأوضحت المصادر أنه في حين كان التركيز منصباً على تخفيض عدد القوات، إلا أن عدد الأشخاص الذين يدعمون السفارة الأمريكية في كابول قد تضخم في السنوات الأخيرة، لذا فإن الإدارة رأت فرصة لخفض الأرقام هناك أيضًا. وتعد السفارة في كابول هي واحدة من أكبر السفارات الأمريكية في العالم.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع طالبان قبيل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في سبتمبر / أيلول المقبل.

وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف المستمرة في البلاد منذ 18 عاما.