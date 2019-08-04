بعد ساعات من مذبحة تكساس.. إطلاق نار في أوهايو يُسقط 9 قتلى

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بعد ساعات من مذبحة تكساس.. إطلاق نار في أوهايو يُسقط 9 قتلى
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المشاهد الأولى بعد إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الشرطة الأمريكية، فجر الأحد، عن سقوط 9 قتلى على الأقل، وإصابة 16 آخرين، إثر إطلاق نار في ولاية أوهايو، وذلك بعد ساعات قليلة من المذبحة التي وقعت في ولاية تكساس، السبت.

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وقالت شرطة أوهايو إنه وقع إطلاق نار في وسط مدينة دايتون بالولاية الساعة الواحدة صباحا مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بالإضافة إلى مقتل مُطلق النار. وأضافت الشرطة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يساعد في التحقيقات، موضحة أنه لم يتم التوصل إلى دافع الحادثة بعد.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من مقتل 20 شخصا وإصابة 26 إثر إطلاق نار داخل متجر "وول مارت" بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على متهم بتنفيذ المذبحة وتحقق في "جريمة كراهية"، إثر بيان يُعتقد أن المتهم نشره على الإنترنت ويتضمن عبارات "كراهية وعنصرية" تجاه المهاجرين واللاتينيين وترويج لسيادة العرق الأبيض.

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وقال مصدر مطلع، لـCNN، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فتح تحقيقا في الواقعة باعتبارها "إرهاب محلي".

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