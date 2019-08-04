إيران تعزي أسر ضحايا حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عبرت إيران، الأحد، عن تضامنها مع عائلات الضحايا في "جرائم مرعبة" في الولايات المتحدة، في إشارة إلى حوادث إطلاق النار في تكساس وأوهايو، الأحد، والتي أسفرت عن مقتل 29 شخصًا وإصابة العشرات.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن أسفه لخسارة الأرواح في عمليتي إطلاق النار الجماعي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية.



كما تمنى موسوي أن يتعافى الجرحى قريبا.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الأمريكية توترًا كبيرًا على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وفرض الولايات المتحدة عقوبات على رموز النظام الإيراني.