ترامب يقرر "تنكيس الأعلام" بسبب حوادث إطلاق النار في تكساس وأوهايو

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوادث إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو، واصفًا إياها بـ "هذه الأعمال البغيضة والجبانة".

وقال ترامب في بيان صادر عنه البيت الأبيض، الأحد، "إننا نشارك في الألم والمعاناة لجميع المصابين في هذين الهجومين غير المجديين".

أمر الرئيس ترامب بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض، وجميع المباني والمرافق العامة في الخارج إلى نصف الموظفين حتى غروب الشمس في 8 أغسطس آب 2019.

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات، في حوادث إطلاق رصاص متفرقة في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن إطلاق النار في إل باسو "عمل جبان". وأضاف: "أعلم أنني أقف مع الجميع في هذا البلد لإدانة جريمة الكراهية التي وقعت اليوم. لا يوجد سبب أو عذر أبدا يمكنه أن يبرر قتل الأبرياء".