152 قتيلاً في فيضانات الهند بسبب سقوط الأمطار

نيو دلهي، الهند (CNN)-- لقي 152 شخصًا مصرعهم، وفُقد 17 آخرون في 4 ولايات هندية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن سقوط الأمطار الموسمية هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون محليون في الحكومة الهندية، إن الأحوال الجوية السيئة وأضرار البنى التحتية الناتجة عن سقوط الأمطار، يعرقل عمليات الإنقاذ التي يشارك فيها جنود من البحرية الهندية.

وبحسب الإحصاءات الحكومية، فإن ولاية كيرالا شهدت سقوط 60 قتيلا، فيما قتل 40 شخصًا في ولاية ماهاراشترا، أما في ولاية غوجارت فقد لقي 22 شخصًا مصرعهم، وأخيرا في ولاية كارناتاكا فقد قتل 30 شخصًا.

وأغرقت مياه الأمطار مدنًا كاملة في الولايات الهندية الأربع، فيما تعمل السلطات المحلية على إجلاء أكثر من مليون شخص، وتساهم الأمطار الموسمية بشكل رئيسي في تأمين مخزون المياه اللازم للبلاد، لكنها في الوقت نفسه تتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا سنويًا.