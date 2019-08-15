باكستان تعلن مقتل 3 من جنودها في اشتباكات مع الهند على "خط السيطرة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شهد خط السيطرة بين الهند وباكستان قصفا متبادلا، الخميس، أسفر عن مقتل 3 جنود باكستانيين، و5 جنود من الجيش الهندي وفقا لرواية باكستان التي تنفيها الهند وتعتبرها "زائفة".

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن بلاده قتلت 5 جنود من الجيش الهندي، في حين خسرت باكستان 3 جنود.

بالمقابل، أصدر الجيش الهندي بيانا الخميس، نفى فيه الرواية الباكستانية حول مقتل جنود هنود ووصفها بـ"الزائفة"، مشيرا إلى أن باكستان هي التي بدأت في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وأن القوات الهندية "انتقمت" من الباكستانيين، وذلك قبل وقف إطلاق النار مجددا على طول الحدود بين البلدين.

من جانبه، قال الجيش الباكستاني إن هذا التصعيد من جانب نيودلهي يمثل محاولة لإبعاد الأنظار عن "خطورة الوضع" في الجزء الهندي من إقليم كشمير.

وكان قد وقع الجانبان اتفاقية وقف إطلاق نار على طول الحدود "الفعلية" منذ نوفمبر/تشرين ثاني منذ عام 2003، لكن هذه الاتفاقية شهدت خروقات عدة على مدار السنوات الماضية وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.