القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن بلاده تحترم الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، في إشارة إلى واقعة منع عضوتي الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل، وأضاف نتنياهو "لكننا نحترم أنفسنا أيضًا".

وأوضح نتنياهو، في تصريحات صحفية، الأحد، قبيل مغادرته إسرائيل إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، "نحن نحترم جميع الأطراف الأمريكية على قدم المساواة، لكننا نحترم أنفسنا أيضًا"، "من يأتي لترويج المقاطعة ضدنا وإلغاء شرعية دولة إسرائيل، فلن نسمح بالدخول".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "نحن نرحب بجميع أعضاء الكونغرس، وهدفنا هو السماح بدخول منتظم وآلي لجميع أعضاء الكونغرس والديمقراطي والجمهوري. هناك استثناء واحد فقط لهذا، والاستثناء هو قانون BDS الذي يتطلب منا فحص دخول الأشخاص الذين يدعمون حركة مقاطعة إسرائيل".

وBDS هو مصطلح يشار به إلى حركة مقاطعة إسرائيل، والتي تحث على التحرك الدولي ضد إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين واحتلالها للأراضي الفلسطينية.

وفي محاولة لشرح سبب وعد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر في يوليو / تموز بالسماح لهما بالدخول، قال نتنياهو: "عندما تحدث السفير ديرمر، لم يكن هناك طلب محدد لهذه الزيارة، ولا يوجد جدول زمني محدد وخطة زيارة. منذ اللحظة التي تقدموا بها، نظرنا إليها واتخذنا القرار ".

وكانت عضوة الكونغرس رشيدة طليب ألغت زيارتها للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لزيارة جدتها، بعد موافقة السلطات الإسرائيلية على زيارة مشروطة ولأسباب إنسانية، وذلك في أعقاب رفض الحكومة الإسرائيلية لزيارة رشيدة طليب وإلهان عمر عضوتي الكونغرس عن الحزب الديمقراطي.