تحليل عينات يكشف العثور على نظائر مشعة ناتجة عن انفجار روسيا الغامض

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الروسية، العثور على نظائر مشعة "قصيرة الأجل" في أعقاب الانفجار النووي الغامض الذي وقع في إحدى مناطق التدريب العسكري في 8 أغسطس آب الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس، الاثنين.

ونقلت تاس عن بيان صادر عن الوكالة، أنه "تم اكتشاف نويات مشعة تقنيّة قصيرة الأجل من الباريوم والسترونتيوم"، إلى جانب اللانثانم، بعد تحليل عينات للكشف عن الإشعاع، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسات نموذجية حول نسبة الإشعاع في الفترة من 8 إلى 23 أغسطس آب الجاري.

وقد أبلغت الوكالة سابقًا عن ارتفاع قصير في نسبة الإشعاع عقب الانفجار والذي أودى بحياة 5 علماء نويين أثناء إحدى التجارب الصاروخية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية وقت الانفجار، أن نسبة الإشعاع كانت طبيعية بعد الانفجار.

وكانت وكالة تاس الروسية، ذكرت، في وقت سابق، أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية، والتي وقع بها الانفجار الغامض، ارتفعت بما يصل إلى 16 ضعف في الثامن من أغسطس آب الماضي، بعد حادث قالت السلطات إنه يتعلق باختبار صاروخي.