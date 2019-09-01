5 قتلى و21 مصابًا في إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار عشوائي في غرب ولاية تكساس الأمريكية، مساء السبت.

وقالت الشرطة الأمريكية في مدينة أوديسا غربي تكساس، إن مسلحاً واحداً على الأقل أطلق النار بشكل عشوائي بينما كان يقود سيارة في أنحاء مدينتي أوديسا وميدلاند، مشيرة إلى أن مطلق النار، وهو رجل أبيض في منتصف الثلاثينيات من عمره، اختطف سيارة تابعة لشركة بريد.

وقتل مطلق النار برصاص الشرطة المحلية أمام إحدى دور السينما في مدينة أوديسا، لكن تقارير تفيد بأن الشرطة تحقق مع مشتبه بهم آخرين.

وبحسب الشرطة المحلية، فإن الحادث بدأ بعد أن أوقف ضابط شرطة سيارة كانت تسير على طريق سريع في ميدلاند، حيث بدأ المشتبه به في إطلاق النار على ضابط الشرطة، قبل أن يسرق سيارة بريد، ويفتح النار على الناس عشوائياً وهو يقود السيارة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على تويتر، أنه يتابع مع الشرطة تطورات الحادث، فيما قال نائبه مايك بينس، في مؤتمر صحفي، إنه والرئيس ترامب "عازمان على العمل مع قادة الحزبين في الكونغرس، على اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الحوادث".

وجاء هذا الحادث، بعد أسابيع من حادث إطلاق نار عشوائي في مدينة الباسو في ولاية تكساس أيضا، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 24 آخرين.