دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على "بلوغ أعلى المستويات في التصنيع العسكري بإمكانات محلية"، وأضاف في كلمة ألقاها في إسطنبول، الأحد، "بما أنهم أيقظوا المارد النائم فليتحملوا العواقب. سنصنع مقاتلتنا المحلية كما طوّرنا أقمارنا الصناعية وطائراتنا المسيرة والمزوّدة بالأسلحة، وما طرأ من تطورات بخصوص مشروع مقاتلات F35، الذي نحن شركاء فيه، زاد من عزيمتنا في تطوير صناعاتنا الدفاعية".

وتابع الرئيس التركي، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، "مصممون على بلوغ أعلى المستويات بإمكانات محلية في تكنولوجيا المعدات البحرية والصواريخ والأنظمة الإلكترونية والمدافع البحرية".

وأوضح أردوغان، خلال مشاركته في حفل إنزال سفينة حربية تركية الصنع، أن بلاده "باتت واحدة من الدول العشرة في العالم التي تصنع سفنها الحربية بإمكاناتها المحلية"، مؤكدًا أن "ما يحدث في البحر المتوسط خلال الآونة الأخيرة، أظهر لتركيا مدى أهمية تعزيز قواتها البحرية"، على حد وصفه.

وتأتي تصريحات أردوغان، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة صفقة بيع طائرات F35، على خلفية إتمام أنقرة لصفقة الصواريخ الروسية S400، على الرغم من التحذيرات الأمريكية.