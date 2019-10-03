ترامب: أوكرانيا والصين يجب أن يحققا مع بايدن وابنه

عزل ترامب.. ما الأسباب التي قد تؤدي إلى إقالة رئيس أمريكي؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على أوكرانيا والصين التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هنتر.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، حيث سئل عما طلبه من الرئيس الأوكراني فيما يتعلق بمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل جو بايدن.

ترامب ذكر كلا من أوكرانيا والصين في إجابته، قائلا إنه يعتقد أنه "على البلدين أن يحققا نائب الرئيس السابق وابنه هنتر".

وكرر ترامب وصفه لما ذكر من اتهامات تتعلق بمكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني في يوليو تموز الماضي، بـ"خيال تام"، مؤكدًا أن حديثه مع الرئيس الأوكراني كان "مثاليًا تمامًا".

وأكد الرئيس الأمريكي أيضا، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لم يطلب بعد من نظيره الصيني التحقيق مع جو بايدن وابنه، لكنه إنه سيفكر في ذلك، على حد وصفه، زاعمًا أن بايدن متورط في ارتكاب مخالفات.

ويواجه الرئيس ترامب، اتهامات قد تصل إلى حد عزله على خلفية مكالمته للرئيس الأوكراني في يوليو تموز الماضي، والتي طالب فيها بإعادة فتح التحقيق مع نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في اتهامات بالفساد، بعد أن كانت جهات التحقيق في أوكرانيا قد برأته.