سانتياغو، تشيلي (CNN)-- قدم الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، في خطاب، بعد 5 أيام من الاحتجاجات العنيفة في البلاد، مساء الثلاثاء، اعتذارًا لمواطنيه عن القرارات التي اتخذت في بلاده خلال العقود الأخيرة، على حد وصفه.

وأوضح الرئيس التشيلي، الذي أعلن حظرًا للتجول في العاصمة سانتياغو، لليوم الرابع على التوالي، "هذا صحيح، لم تحدث المشكلات في الأيام الأخيرة. لقد تراكمت منذ عقود".

في وقت لاحق من هذا الخطاب، أعلن الرئيس التشيلي برنامجًا اجتماعيًا واقتصاديًا جديدًا للبلاد يشمل رفع معاشات التقاعد والتأمين الطبي بأسعار معقولة وخفض أسعار الأدوية واستقرار أسعار الكهرباء.

وأكد الرئيس التشيلي في خطابه، أهمية تحقيق السلام في بلاده، مشيرًا إلى أن "حكومته سترفع حظر التجول الصادر خلال حالة الطوارئ الحالية في البلاد عندما يتم استعادة النظام العام والهدوء".

وشهدت العاصمة التشيلية سانتياغو، احتجاجات عنيفة لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي، على خلفية زيادة أقرتها الحكومة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة، وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن القرار، لم تتوقف الاحتجاجات بل تطورت إلى أعمال شغب وحطم المحتجون الغاضبون محال تجارية ومؤسسات حكومية في وسط العاصمة سانتياغو.