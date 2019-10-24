لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، إنه إذا كانت المعارضة ترغب في مزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإنها "يجب أن توافق على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر"، في الوقت الذي كرر حزب العمال المعارض في بريطانيا رفضه لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد من وتيرة الأزمة السياسية التي تعيشها بريطانيا بسبب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في حوار مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية BBC، "نحن نقول إذا كنت تريد حقًا مزيدًا من الوقت يمكنك الحصول عليه، فعلينا أن نتفق جميعًا على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر".

وقال جونسون في رسالة إلى زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، الخميس، إنه "إذا وافق حزب العمال على الانتخابات، فإن الحكومة تقول إنها ستحاول تمرير مشروع قانون اتفاقية الانسحاب قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر تشرين الثاني المقبل".

وجاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه حزب العمال المعارض، بتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلى ما بعد 31 أكتوبر تشرين الأول الجاري، بسبب عدم موافقتها على خطة جونسون، فيما تصر الحكومة على تنفيذ اتفاق البريكست في موعده في نهاية أكتوبر.