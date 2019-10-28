الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل خروج بريطانيا حتى 31 يناير 2020

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إن الاتحاد الأوروبي، وافق، الاثنين، على مد أجل خروج بريطانيا "بريكست" إلى 31 يناير كانون الثاني 2020، حيث كان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف تاسك، في تغريدة له على تويتر، أن القرار الأوروبي في طريقه إلى الإقرار بشكل رسمي مكتوب.

وكانت بريطانيا طلبت مد أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي 3 أشهر، للتوصل إلى اتفاق البريكست، والذي يواجه أزمة بين الحكومة برئاسة بوريس جونسون والمعارضة في البرلمان.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت بمنع الحكومة البريطانية من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، في وقت عبر فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون عن رفضه أي طلب بتأجيل البريكست.

وتواجه خطة الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، معارضة داخل مجلس العموم البريطاني بسبب الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وأيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري المقرر إبرامها بين الاتحاد وبريطانيا.

وهدد رئيس الوزراء بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر كانون الأول المقبل، إذا تأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن موعده السابق في 31 أكتوبر تشرين الأول الجاري.