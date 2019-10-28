دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم يؤكد رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلاي، المعلومات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مقتل زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي وهو "يبكي".

وقال ميلاي في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه لا يملك معلومات حول مقتل البغدادي وهو يبكي، مشيرا إلى أن ترامب تواصل مع الجنود في الوحدة التي كانت تنفذ العملية وربما أبلغوه بذلك.

ولم يكشف ميلاي أو إسبر، عن تفاصيل العملية لكن الأول أكد أن واشنطن تمتلك صورا ومقاطع فيديو توثق العملية لكنها غير مستعدة لنشرها في الوقت الراهن، لافتا إلى أنها قد تفعل ذلك مستقبلا.

وعند سؤال الصحفيين لهما عن الهدف من حماية حقول النفط في سوريا، أكد المسؤولان الأمريكيان أن أحد الأهداف يكمن في منع داعش من الوصول إلى هذه الحقول وإعادة تشكيل كيانها بالإضافة إلى حرمان روسيا والنظام السوري من الاستفادة من حقول النفط.

وأكد إسبر أن أحد حماية الحقول أيضا هو توفير موارد لقوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، من أجل تمكينها من الحفاظ على سلاحها.