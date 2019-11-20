محادثات واشنطن وسيؤول حول تكاليف بقاء جنود أمريكيين تنتهي فجأة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— انتهت المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والتي يجري فيها بحث تقسيم كلفة بقاء الجنود الأمريكيين في شبه الجزيرة الكورية، الثلاثاء بصورة مفاجئة، وفقا لما أعلنه الطرفان.

الانتهاء المفاجئ في المحادثات يأتي في الجولة الثالثة التي يعقدها الطرفان وسط التوتر بين الحليفين إثر نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رفع تكلفة بقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية العام 2020 بنسبة 400%.

وأثارت نية الرئيس الأمريكية هذه حالة إحباط بين مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون"، بالإضافة إلى حالة غضب في سيؤول إثر هذه النية التي تبلغ كلفتها 4.7 مليار دولار.

وأبرزت نية الرئيس الأمريكي هذه تساؤلات بين قادة في كوريا الجنوبية حول مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتحالفها مع كوريا الجنوبية ويتساءلون عما إذا كان الرئيس الأمريكي سيسحب القوات الأمريكية إذا لم يدفعوا.