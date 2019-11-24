محكمة أمريكية تقضي بدفع إيران 180 مليون دولار كتعويض لصحفي سجن فيها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أمر القاضي الفيدرالي الأمريكي، ريتشارد ليون، إيران بدفع 180 مليون دولار كتعويض للصحفي جيسون رازيان وعائلته، بعد الفترة التي قضاها في سجن إيراني ومدتها 544 يوما.

الحكم ينص على حصول عائلة رازيان على مبلغ قيمته 150 مليون دولار، وأمر لأخيه بـ2.7 مليون دولار ولأمه بـ3.1 مليون دولار، أما الصحفي ذاته فأمر لصالحه بمبلغ 23.8 مليون دولار كتعويض اضرار عن الألم والمعاناة والخسائر الاقتصادية التي تكبدها خلال فترة سجنه بإيران.

إيران لم تستجب للقضية في المحكمة، ويأتي الحكم بعد نحو 3 سنوات من إطلاق سراح رازيان في العام 2016 بعد اتهامه بالتجسس.

يذكر أنم رازيان كان مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في طهران، واعتقل في يوليو/ تموز 2014 واتهم بالنهاية بقضايا تجسس وجرائم غيرها، قبل إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن، وفقا لمسؤول بالإدارة الامريكية في تصريحات سابقة لـCNN.