شاهد.. آثار الانفجارات التي أودت بحياة 29 شخصاً بينهم 8 صحفيين في أفغانستان

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين، إن الولايات المتحدة استأنفت محادثاتها مع حركة طالبان، وذلك خلال زيارته للقوات الأمريكية في أفغانستان، الخميس.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لترامب إلى بلد تخوض فيها الولايات المتحدة حربًا منذ 18 عاما.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في حديثه للصحفيين، "طالبان تريد عقد صفقة، سنرى ما إذا كانوا يريدون عقد صفقة، ستكون صفقة حقيقية. لكننا سنرى. يريدون عقد صفقة. وهم يريدون فقط عقد صفقة. لأنك تقوم بعمل رائع، فهذا هو السبب الوحيد الذي يرغبون في عقده، لذا أريد أن أشكرك، وأريد أن أشكر الجنود الأفغان".

وأشار الرئيس ترامب إلى أن بلاده بدأت في سحب القوات الأمريكية، ووزع بعض الهدايا على الجنود الأمريكيين، بمناسبة عيد الشكر.

وتعد تلك الزيارة التي التقى فيها بالرئيس الأفغاني أشرف غني، الثانية لمنطقة قتال عسكرية للقوات الأمريكية، حيث زار العراق بعد عيد الميلاد في 2018.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي وقف محادثاتها مع حركة طالبان الأفغانية، على خلفية مقتل جندي أمريكي في انفجار استهدف منشآت حكومية في العاصمة كابول.

وكان من المقرر أن يزور وفد من حركة طالبان، الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق للسلام في منتجع كامب ديفيد، لكن الحادث تسبب في إيقاف المحادثات.