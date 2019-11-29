لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، في حسابها على تويتر، إن عددًا من المصابين تعرضوا للطعن في حادث "جسر لندن"، فيما أعلنت إصابة مشتبه به في الحادث بطلق ناري من الشرطة.

وقال عمدة لندن، صديق خان: "أكدت شرطة العاصمة أنه كإجراء وقائي، يتم التعامل مع الحادث المروع الذي وقع في جسر لندن وكأنه "مرتبط بالإرهاب"، وأضاف في بيان "ما زلت على اتصال وثيق مع شرطة العاصمة، وأنا على إطلاع دائم على الأحداث. وقد تأكد أن الناس أصيبوا في الهجوم. قلبي مع وأسرهم وجميع المتضررين".

ووجه عمدة لندن الشكر لخدمة الطوارئ في العاصمة البريطانية على استجابتها للهجوم.

وأضاف خان في بيانه، "يجب علينا - وسوف نبقى - حازمين في تصميمنا على الوقوف بقوة ووحدة في مواجهة الإرهاب. أولئك الذين يسعون لمهاجمتنا وتقسيمنا لن ينجحوا أبدًا".

وأغلقت الشرطة البريطانية منطقة "جسر لندن"، وطالبت بتجنب المنطقة في هذا الوقت، ومتابعة الشرطة في لندن للاطلاع على التحديثات الخاصة بالحادث.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان لها، إنها ستعلن المزيد من التفاصيل حول الحادث وعدد المصابين فيه، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة أطلقت النار على المشتبه به في الحادث.