كابول، أفغانستان (CNN)-- قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد لـCNN، إن حركة طالبان ستستأنف محادثاتها مع الولايات المتحدة "إذا كان هذا ما تريده أمريكا".

وأضاف ذبيح الله مجاهد لـCNN، "سياستنا المتعلقة بمحادثات السلام هي نفسها كما كانت، إذا أرادت الولايات المتحدة، فإن المحادثات ستستأنف من النقطة التي توقفت عندها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الخميس، خلال زيارته المفاجئة للقوات الأمريكية في أفغانستان بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر، استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان والتي كان قد أعلن توقفها في سبتمبر أيلول الماضي، على خلفية مقتل جندي أمريكي في هجوم لحركة طالبان استهدف مؤسسات حكومية في العاصمة كابول.

وكان من المقرر أن يزور وفد من حركة طالبان الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق السلام، في منتجع كامب ديفيد، لكن الرئيس الأمريكي ألغى تلك الزيارة.

وترعى قطر مفاوضات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة، حيث تستضيف الدوحة، مفاوضات الجانبين منذ سنوات.