إصابة عدد من الأشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي في هولندا

العالم
نشر
إصابة عدد من الأشخاص في حادث طعن في مدينة لاهاي بهولندا
00:37
لحظة إطلاق الشرطة النار على منفذ عملية الطعن في لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شرطة لاهاي الهولندية، مساء الجمعة، إن عدة أشخاص أصيبوا في حادث طعن في المدينة، فيما لم تتضح بعد دوافع مرتكب الحادث.

وبحسب شرطة المدينة في حسابها على تويتر، فإن عدد من الأشخاص أصيبوا بـ"جروح في حادث طعن شارع بيج ماركت في لاهاي. خدمات الطوارئ موجودة في الموقع. مزيد من المعلومات لاحقا".

قد يهمك أيضاً

شرطة لندن: إصابة عدد من الأشخاص في حادث الطعن.. ومقتل المشتبه به

وجاء الحادث بعد ساعات من هجوم العاصمة البريطانية لندن، والذي قتل فيه المشتبه به، فيما أصيب عدد من الأشخاص في الحادث.

وجاء الحادثان، فيما لم يتبين بعد ما إذا كانا مرتبطين أم لا، في يوم "الجمعة السوداء"، والتي تعرض فيها المحال التجارية خصومات كبيرة على البضائع في أوروبا، فيما وقع حادثا لندن ولاهاي بالقرب من مركز تجارية تشهد توجدًا كبيرًا للمشترين في هذا اليوم.

قد يعجــــبك أيضـــاً

نشر