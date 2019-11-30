إصابة عدد من الأشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي في هولندا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شرطة لاهاي الهولندية، مساء الجمعة، إن عدة أشخاص أصيبوا في حادث طعن في المدينة، فيما لم تتضح بعد دوافع مرتكب الحادث.

وبحسب شرطة المدينة في حسابها على تويتر، فإن عدد من الأشخاص أصيبوا بـ"جروح في حادث طعن شارع بيج ماركت في لاهاي. خدمات الطوارئ موجودة في الموقع. مزيد من المعلومات لاحقا".

وجاء الحادث بعد ساعات من هجوم العاصمة البريطانية لندن، والذي قتل فيه المشتبه به، فيما أصيب عدد من الأشخاص في الحادث.

وجاء الحادثان، فيما لم يتبين بعد ما إذا كانا مرتبطين أم لا، في يوم "الجمعة السوداء"، والتي تعرض فيها المحال التجارية خصومات كبيرة على البضائع في أوروبا، فيما وقع حادثا لندن ولاهاي بالقرب من مركز تجارية تشهد توجدًا كبيرًا للمشترين في هذا اليوم.