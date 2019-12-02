البيت الأبيض يعلن عدم مشاركته في أولى جلسات الاستماع في "عزل ترامب"

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه، لن يشاركا في جلسات الاستماع في الكونغرس المتعلقة بمساءلة الرئيس والتي من شأنها إقرار عزله، والمقرر أن تبدأ، الأربعاء.

وقال مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، في رسالة لرئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم يتم تسمية الشهود بعد، وأيضا يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع اضافية".

وأكد مستشار البيت الأبيض في رسالته أنه "تحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء".

وأضاف سيبولوني، "الأهم من ذلك، أن الدعوة لإجراء مناقشة أكاديمية مع أساتذة القانون، لا تبدأ في تزويد مساءلة الرئيس بمظهر من مظاهر العملية العادلة"، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض سيرسل بشكل منفصل، الجمعة، التفاصيل الخاصة بمشاركة أي من ممثليه في جلسات الاستماع في المستقبل.

ويواجه الرئيس الأمريكي، اتهامات باستغلال منصبه، للإضرار بخصومه في الانتخابات المقبلة، والرشوة وازدراء الكونغرس وإعاقة العدالة، على خلفية واقعة مطالبته للرئيس الأوكراني بإعادة التحقيق في اتهامات فساد طالت نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل جو بايدن.

وستبدأ اللجنة القضائية في مجلس النواب اجتماعاتها، الأربعاء، لإقرار ما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق، كافية للمساءلة الدستورية للرئيس الأمريكي وتوجيه اتهامات بـ"الخيانة العظمى أو الرشوة"، مما قد يؤدي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إذا ما تم إدانته بتلك الاتهامات.