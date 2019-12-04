ترودو يعترف بالحديث عن ترامب في "فيديو السخرية": علاقتي به جيدة

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قلل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من أهمية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصفه فيها بأنه "ذو وجهين"، بعد أن اعترف بأنه كان يتحدث عن ترامب في مقطع الفيديو، الذي بدا فيه يسخر من الرئيس ترامب بصحبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ترودو مخاطبًا صحفيًا في مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع قادة الناتو، الأربعاء، إنه كان يشير في المقطع المذكور إلى "المؤتمر الصحفي المرتقب" للرئيس الأمريكي قبل اجتماع بين الطرفين.

وأضاف أن التعليق "إسقاط فك" يشير إلى إعلان ترامب غير المتوقع بأن قمة G7 القادمة ستعقد في كامب ديفيد، موضحًا أنه كان يشارك تلك التفاصيل فقط مع القادة الآخرين.

ومضى ترودو قائلاً إن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا قوية، حيث سلط الضوء على اتفاقية نافتا التي تم التفاوض عليها مؤخرًا والتي اعتبرها "أفضل للكنديين وأفضل للأمريكيين وأفضل للمكسيكيين".

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن "العلاقات بين البلدين تتجاوز العلاقة الشخصية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي"، لكنه أشار إلى أن علاقته بترامب جيدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه " ذو وجهين"، وذلك بعد أن التقطت الكاميرات رئيس وزراء كندا وهو يسخر من الرئيس الأمريكي أثناء حوار له مع رئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا.

وألغى الرئيس الأمريكي المؤتمر الصحفي الخاص به في ختام اجتماعات قادة الناتو في لندن، مشيرًا إلى أنه شارك في عدد كبير من المؤتمرات الصحفية خلال مشاركته في اجتماعات قادة الناتو.