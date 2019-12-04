ترامب تعليقًا على فيديو السخرية منه: رئيس وزراء كندا "ذو وجهين"

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأنه " ذو وجهين"، وذلك بعد أن التقطت الكاميرات رئيس وزراء كندا وهو يسخر من الرئيس الأمريكي أثناء حوار له مع رئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا.

وقال ترامب إن ترودو "ذو وجهان"، مضيفا "حقيقة مع ترودو، إنه رجل لطيف".

وتابع الرئيس الأمريكي، في معرض رده على الفيديو الساخر منه "الحقيقة هي أني أخبرته بحقيقة أنه لا يدفع 2%، وأعتقد أنه ليس سعيدًا جدًا بذلك"، مضيفًا "يجب أن يدفع 2%، كند لديها أموال"، "يمكنني أن أتخيل أنه ليس سعيدًا، لكن هذه هي الطريقة"، في إشارة إلى نسبة التعريفة الجمركية التي تبحث الإدارة الأمريكية فرضها على البضائع الكندية.

وأظهرت لقطات مصورة عدد من قادة العالم في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البريطانية لندن، وهم يمزحون بسبب سلوكيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الفيديو اُلتقط خلال حفل استقبال للزعماء في قصر باكنجهام، مساء الثلاثاء، وخلاله يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء بريطانيا وكندا وهولندا، وهم يضحكون من سلوك ترامب خلال القمة.

وانتشر المقطع، البالغة مدته 25 ثانية، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدأ الفيديو بسؤال لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سبب تأخره، قائلا "هل هذا سبب تأخرك؟"، فأومأ ماكرون برأسه.

وحينها انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود إلى الحديث، مُعلقا "لقد تأخر لأنه يستغرق.. مؤتمرًا مدته 40 دقيقة في القمة".

ولم يتضمن مقطع الفيديو أي إشارة إلى ترامب، لكن يبدو أن تعليق ترودو يشير إلى تصريحات ترامب المُطولة للصحافة خلال اجتماعهم السابق يوم الثلاثاء.

ولا يبدو أن أيًا من القادة يدرك أن المحادثة يجري تسجيلها، على الرغم من أنهم كانوا يتحدثون علانية وبصوت عال.