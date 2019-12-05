واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الكونغرس سيمضي قدما في مذكرات مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت في تصريحات لها، الخميس، "أطلب من رئيسنا المضي قدمًا في مذكرات الإقالة"، معتبرة أن الرئيس دونالد ترامب "لم يترك لنا خيارًا أخر"، لأنه "يحاول إفساد الانتخابات مرة أخرى لصالحه".

وأكدت بيلوسي، في تصريحاتها، أن الرئيس الأمريكي ترامب "أساء استغلال سلطته لمصلحته السياسية الشخصية على حساب أمننا من خلال حجب المساعدات العسكرية واجتماع حاسم للمكتب البيضاوي مقابل الإعلان عن تحقيق في مزاعم حول منافسه السياسي"، في إشارة إلى طلب الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني التحقيق في مزاعم فساد تتعلق بمنافسه المحتمل الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في العام المقبل.

جاءت تعليقات بيلوسي، بعد أن عقدت اللجنة القضائية بمجلس النواب جلسة الاستماع الأولى، فيما يتعلق بإجراءات مساءلة وعزل ترامب، الأربعاء، والتي رفض البيت الأبيض حضور ممثلين عنه فيها.

وقالت بيلوسي: "إذا سمحنا لرئيس بأن يكون فوق القانون، فنحن نفعل ذلك بالتأكيد على حساب جمهوريتنا"، "في أمريكا، لا يوجد أحد فوق القانون".