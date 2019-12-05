ترامب بعد إعلان الكونغرس المضي قدما في إجراءات مساءلته وعزله: سننتصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب إعلان نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب المضي قدما في إجراءات مساءلته وعزله، إنه سينتصر، معتبرًا أن ممثلي الحزب الديمقراطي "لم يستندوا إلى شيئ" في المذكرات التي تقدموا بها للمضي في تلك الإجراءات.

واعتبر ترامب أن القرار الأخير، سيفتح الباب، بشكل روتيني، أمام استخدام حق المساءلة والعزل في حق رؤساء الولايات المتحدة المقبلين.

وكتب ترامب في تغريدة له على تويتر، الخميس، أن إعلان مجلس النواب يعنه أنه "سيتم استخدام إجراء المساءلة المهم والنادر الاستخدام، بشكل روتيني لمهاجمة رؤساء المستقبل. هذا ليس ما كان مؤسسونا يفكرون فيه. والشيء الجيد هو أن الجمهوريين لم يكونوا أكثر اتحادًا أبدًا. سننتصر!".

ووصف الرئيس الأمريكي، مكالمتيه مع الرئيس الأوكراني بأنهما كانتا "رائعتين"، ولا تستحقان استخدام حق مساءلته بناء على مذكرات "الديمقراطيين اليساريين الأصوليين"، في إشارة إلى نواب الحزب الديمقراطي المتقدمين بمذكرات للمطالبة بمساءلة ترامب وعزله.

وكان البيت الأبيض أعلن عدم مشاركة أي من ممثليه في أولى جلسات اللجنة القضائية بمجلس النواب، الأربعاء، فيما أعلنت نانسي بيلوسي، قرار المجلس المضي في إجراءات مساءلة وعزل ترامب، بناء على ما خلصت إليه أولى جلسات الاستماع.

وقالت بيلوسي، إن الرئيس الأمريكي أساء استخدام سلطاته لصالح مكاسب شخصية سياسية، مما أضر بالأمن القومي الأمريكي، على حد وصفها.

واعتبرت بيلوسي، في كلمتها، الخميس، أن ترامب، من خلال مكالمته مع الرئيس الأوكراني، "كان يحاول إفساد الانتخابات الأمريكية مرة أخرى".

ويتهم أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإساءة استخدام السلطة والخيانة العظمى من خلال حث حكومات أجنبية على التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، حيث طالب نظيره الأوكراني بإعادة فتح التحقيق في مزاعم فساد تتعلق بمنافسه المحتمل في الانتخابات المقررة العام المقبل جو بايدن.