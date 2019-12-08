مكتب التحقيقات الفيدرالية: دافع هجوم قاعدة بنساكولا مازال مجهولا

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي آي) إن الدافع وراء حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا في ولاية فلوريدا الأمريكية مازال مجهولا.

وأكدت راشيل روخاس، المٌحققة الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالية، في مؤتمر صحفي الأحد، أن المسؤولين الأمريكيون يواصلون العمل من أجل كشف الدافع وراء الهجوم، سواء عبر مقابلات إضافية مع أصدقاء مُطلق النار، وموظفي القاعدة.

كما يسعى المحققون لتأكيد ما إذا كان مُطلق النار قد تصرف بمفرده، حسب روخاس، التي أفادت بأنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية أمريكية إن منفذ الهجوم (الجمعة الماضية) طالب سعودي، اسمه محمد الشمراني، كان يدرس في قاعدة بنساكولا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، منهم الشمراني، إضافة إلى 7 آخرين.

وأشارت روخاس إلى أن قائدًا عسكريًا سعوديًا حصر الطلاب السعوديين في القاعدة، وأن الحكومة السعودية تعهدت بالتعاون.

من جانبه، قال لاري كيث، المدعي العام في المقاطعة الشمالية لفلوريدا، إن المسؤولين مرتاحون لأن "المجتمع آمن"، ولا توجد تهديدات للمجتمع في الوقت الحالي.

يأتي هذا بينما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين، الأحد، في تصريحات لشبكة CBS، إن حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا "يبدو عملاً إرهابيًا".