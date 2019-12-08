مستشار الأمن القومي الأمريكي: هجوم بنساكولا "يبدو عملا إرهابيًا"

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، الأحد، إن حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا "يبدو عملاً إرهابيًا".

يأتي هذا في وقت مازال مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) يبحث ما إذا كان الهجوم الذي نفذه عسكري سعودي يعتبر عمل إرهابي.

وفي حديثه لشبكة CBS، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الهجوم "يبدو عملاً إرهابيًا"، إلا أنه أوضح أنه أصدر تقييمه بناءً على "تقارير عامة" ، تضمنت الإشارة إلى ما يُعتقد أنه حساب لمحمد الشمراني على وسائل التواصل الاجتماعي (منفذ الهجوم)، وليس تقارير استخباراتية مُحددة.

وقال مستشار الأمن القومي إنه "يبدو" أن الشمراني "متطرف"، لافتا أنه من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به يتصرف بمفرده، لكن أوبراين عقَب لاحقًا: "لا أرى أي شيء بوجود مؤامرة أوسع".

وإلى الآن، قالت مصادر مطلعة على التحقيق في الهجوم لـCNN إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشمراني لديه أي صلة بالجماعات الإرهابية المُنظمة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع المسؤولين السعوديين، قال أوبراين إنهم "وعدوا بالتعاون الكامل".

ويشار إلى أنه راح ضحية الهجوم، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، 4 قتلى (بمن فيهم مطلق النار) بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين.