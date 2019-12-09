أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – يسافر ملحق رفيع المستوى في وزارة الدفاع السعودية إلى أمريكا للقاء مسؤولين منخرطين بالتحقيقات الجارية بهجوم بنساكولا، في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر بين البلدين على خلفية توقيف عدد من المواطنين السعوديين على ذمة التحقيق، وفقا لما قاله شخص مطلع على القضية.

ويتعاون السعوديون الموقوفون مع سير التحقيقات بشكل عام لكنهم طلبوا مغادرة مقر الحجز الذي يمكثون فيه بالقاعدة العسكرية، بينما تحوم أسئلة حول ما يعرفونه عن منفذ الهجوم، وعما إذا كانوا يعرفون مسبقا بوقوع الهجوم، وفقا لما قاله المصدر.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، أرسل السعوديون محامين إلى فلوريدا للتعامل مع أزمة الهجوم الذي حدث في فلوريدا، وفقا لما قاله مصدر مطلع على التحقيقات لـCNN.

وكشف بعض السعوديين الموقوفين عن أن منفذ الهجوم، محمد الشمراني، استضاف حفلة عشاء قبل ليلة من الهجوم، وقد شاهد الحاضرون خلالها مقاطع فيديو عدة لهجمات مسلحة واسعة.