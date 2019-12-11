نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

شاهد.. آثار الانفجارات التي أودت بحياة 29 شخصاً بينهم 8 صحفيين في أفغانستان

كابول، أفغانستان (CNN)-- لقيت امرأة مصرعها وأصيب نحو 60 شخصا في تفجير سيارة بالقرب من قاعدة باغرام العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وفقا لما أعلنه عبد الشكور قدوسي، رئيس منطقة باغرام.

وتبادل المهاجمون إطلاق النار مع قوات الأمن في أعقاب الانفجار، فيما أكد رئيس منطقة باغرام أن جميع الضحايا أفغان.

ولم يسفر الهجوم عن أضرار بمنشآت القاعدة، كما لم يتسبب في سقوط ضحايا في صفوف القوات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، خلال زيارته للقوات الأمريكية في أفغانستان في احتفالات عيد الشكر.

وكانت الولايات المتحدة، أوقفت محادثاتها مع حركة طالبان، قبل أشهر، بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم لحركة طالبان على منشآت حكومية أفغانية