واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أوقفت وزارة الدافع الأمريكية البنتاغون، التدريب العملي لجميع العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة، في انتظار مراجعة وفحص ملفات الطلاب العسكريين الأجانب، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا الجوية في ولاية فلوريدا والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص من بينهم مطلق الرصاص، قبل أيام.

وسيقتصر التدريب للعسكريين السعوديين في الفصول الدراسية فقط دون التدريب العملي، وستؤثر فترة التعليق تلك على نحو 850 عسكريًا سعوديًا في الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست، إنه وجه وكيل الاستخبارات في البنتاغون "لاتخاذ خطوات فورية لتعزيز فحص الأفراد للطلاب العسكريين الدوليين واستكمال المراجعة في غضون 10 أيام من السياسات والإجراءات الخاصة بفحص الأجانب الطلاب ومنح حق الوصول إلى قواعدنا".

وأضاف أن الهدف من المراجعة هو "المواءمة بشكل أوثق" مع إجراءات التدقيق للطلاب الدوليين "مع تلك التي نطبقها على الموظفين الأمريكيين".

وأشار إلى أن "الإدارة تعمل عن كثب مع الحكومة السعودية في ردنا على هذا الحادث. في انتظار الانتهاء من وضع الأمن والسلامة الذي تقوده الإدارات العسكرية، والذي تدعمه الحكومة السعودية، فإن تدريب طلاب المملكة (السعودية) على المنشآت والمنشآت الأمريكية سيكون مقصورًا على الفصل الدراسي".

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع للصحفيين، إن وزير الدفاع مارك إسبر تحدث إلى نظيره السعودي بشأن هذا التوقف.

وكان ملازم سلاح الجو الملكي السعودي محمد الشمراني، فتح النار في إحدى قاعات الدراسة في قاعدة بنساكولا الجوية، يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتل 3 من جنود البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى المتدرب السعودي البالغ من العمر 21 عامًا.