دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على "فوزه العظيم" في الانتخابات العامة التي أجريت في بريطانيا، الخميس.

وأكد ترامب في تغريدة له على تويتر، الجمعة، بعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات، أن ذلك الفوز سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدته أن الاتفاق الأمريكي سيكون أكثر ربحا لبريطانيا وأكبر من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي.

وكتب ترامب في تغريدته، "أهنئ بوريس جونسون بفوزه العظيم، ستكون بريطانيا والولايات المتحدة الآن حرتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وضخم بعد البريكست"، مضيفًا "هذا الاتفاق يمكن أن يكون مربحا وأكبر بكثير من أي اتفاق آخر يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس".

وفاز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة في مجلس العموم البريطاني، مما يؤهله لإمرار خطته لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي البريكست، الشهر المقبل.

وحصد المحافظون 365 مقعدًا من بين 650 مقعدا في مجلس العموم البريطاني، في هزيمة منكرة لحزب العمال المعارض بزعامة جيريمي كوربن.

وفي أول تعليق له عقب الفوز في الانتخابات، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن فوز المحافظين "سيمنحه تفويضًا لإنهاء البريكست" وإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

فيما أكد زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، أنه لن يقود حزبه في أي انتخابات عامة مستقبلا.