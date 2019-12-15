الـFBI يعتقل السعودي حسن القحطاني في نيوميكسيكو.. ومحاميته توضح لـCNN

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

FBI يحقق إن كانت السعودية ساعدت مواطنين على الفرار من قضايا بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" طالب الهندسة السعودي في جامعة نيومكسيكو، حسن القحطاني، بعد العثور على مسدس في الشقة التي يقطن فيها في منطقة الباكيركي.

ووفقا لوثائق الاعتقال فإن عملاء الـFBI تلقوا خبرا بأن القحطاني البالغ من العمر 27 عاما يملك سلاحا في حين يدفع الادعاء بأنه سعى لاقتناء سلاح رشاش من طراز AK47، وبعد تفتيش الشقة التي يقطن فيها، عُثر على مسدس من عيار .380 وعلبة ذخيرة.

وبدأت السلطات الأمريكية التحقيق بعد تلقيها في أغسطس/ آب الماضي لمعلومات بأن القحطاني "وضع قائمة بالأشخاص الذين يريد قتلهم قبل مغادرته الولايات المتحدة" وأنه يملك سلاحا، وضمت القائمة اسم الشخص الذي أرسل هذه المعلومة للسلطات بالإضافة إلى عدد من الاساتذة بالجامعة.

وقالت جويل مايرز، محامية القحطاني لـCNN إن الادعاءات حول وجود قائمة قتل "غير مؤكدة و100% لا علاقة لها بالتهمة البسيطة الموجهة له"، مضيفة: "إذا كان هناك أي دليل على هذا الادعاء فبالتأكيد أريد رؤيته".

وتابعت مايرز قائلة إن القحطاني وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتأشيرة طالب ويعيش مع زوجته الأمريكية سييرا شافر، وفي الوقت الذي تسمي مذكرة الـFBI شافير بـ"صديقة" القحطاني، إلا أن مايرز أوضحت أن موكلها تزوجها العام 2016.

ولفتت المحامية إلى أن جنسية القحطاني السعودية قد تكون لعبت دورا في اعتقاله، حيث قالت: "يمكنني التكهن بأن الأجواء الحالية المحيطة بالأشخاص من نفس الدولة التي ولد فيها القحطاني تلعب دورا بهذا القرار (الاعتقال)".