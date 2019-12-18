نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

ترامب على باب المساءلة لعزله.. إليك كل ما قد يجب أن تعرفه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأخير مذهول لأن الديمقراطيين أوصلوا قضيته مع الرئيس الأوكراني إلى حد "المساءلة من أجل العزل".

ويُظهر ترامب ردة الفعل نفسها بأشكال مختلفة في كل مرة يتم الحديث فيها عن هذه الإجراءات، وفقا لما ذكره مستشاره، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يصدق ما يجري.

وبشأن انتخابات 2020 الرئاسية الأمريكية، رأى المستشار أن هذه الإجراءات ستساعد ترامب في حملته الانتخابية من أجل الترشح مجددا.

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى أن أولئك الذين يدعمون إجراءات العزل سوف يخدمون ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح مستشار الرئيس الأمريكي أن ترامب سيصور نفسه كضحية من أجل كسب قاعدة شعبية خلال المعترك الانتخابي المقبل.