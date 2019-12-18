نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

عزل ترامب.. ما الأسباب التي قد تؤدي إلى إقالة رئيس أمريكي؟

كل ما قد تحتاج لمعرفته عن عملية عزل رئيس في الولايات المتحدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قبل ساعات من تصويت مجلس النواب الأمريكي على لائحة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، ضمن إجراءات مساءلته وعزله، تجمع مئات المتظاهرين في ميدان التايمز في نيويورك، للمطالبة بعزل ترامب، وردد المتظاهرون هتافات "أخبرني من هو فوق القانون؟ لا أحد فوق القانون!".

وانطلقت مسيرات من ولاية أوريغون إلى ولاية فلوريدا عشية التصويت على اتهامين من اتهامات المساءلة ضد ترامب، وهي إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.

ويواجه الرئيس الأمريكي اتهامات بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل، مقابل الحصول على مساعدات أمنية، كما يواجه اتهامات بعرقلة العدالة فيما يتعلق برفضه السماح بإدلاء شهادات المسؤولين الرئيسيين في قضية مكالمة الرئيس الأوكراني.

من جانبه، اعتبر ترامب أن محاولة عزله من قبل النواب الديمقراطيين في الكونغرس، "هي جزء من جهد أكبر للانتقام من نتائج انتخابات عام 2016"، على حد وصفه.

وخرج المتظاهرون المؤيدون لإقالة ترامب من منصبه إلى الشوارع بالآلاف يوم الثلاثاء.

واصطف المتظاهرون في ميدان التايمز، حاملين لافتات لبعض مواد الدستور الأمريكي الخاصة بإقالة الرئيس.

وفي سانت بول، مينيسوتا، تجمع حشد من المتظاهرين رافعين لافتات مكتوبًا عليها "نتمنى أن تغادر البيت الأبيض، بعض الوقت بحلول العام الجديد، غنوا معًا".

وحمل المتظاهرون في فلوريدا، لافتات كُتب عليها "أزل ترامب!".

جاء ذلك فيما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها "تشن حربا مفتوحة على النظام الديمقراطي الأمريكي"، مضيفًا في خطاب لرئيسة مجلس النواب ""لقد قللت من قيمة الكلمة البشعة والقبيحة عزل الرئيس".

ومن المقرر أن يتم التصويت في وقت لاحق، الأربعاء، في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فيما تستمر إجراءات المساءلة في حالة موافقة مجلس النواب، وسيحال الملف إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب قد أقرت تهمتين بحق ترامب في إطار التحقيق، وهما إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل العدالة.

ويتطلب عزل ترامب تصويت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين بالموافقة، لكن الحزب الجمهوري يسيطر على أغلبية مقاعد المجلس، فيما سيحتاج الديمقراطيون إلى موافقة 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لعزل ترامب، الذي تنتهي فترة ولايته العام المقبل.