نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

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أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتناول القمة الإسلامية التي تستضيفها العاصمة الماليزية، كوالالمبور، 7 مجالات على اجندتها، بحضور كل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني، حسن روحاني.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الماليزية، فإن المجالات التي ستتناولها القمة هي كالتالي:

1- التنمية الوطنية والسيادة

2- النزاهة والحكم الرشيد

3- الثقافة والهوية

4- العدالة والحرية

5- الأمن

6- السلام والدفاع

7- التجارة والاستثمار إلى جانب التكنولوجيا وإدارة الإنترنت

ووفقا للوكالة الماليزية فإن "حوالي 450 ممثلاً من 56 دولة إسلامية سيتجمع في منصة قمة كوالالمبور 2019، التي تبدأ اليوم الاربعاء إلى السبت، للتباحث حول قضايا الإسلامفوبيا، ومعاناة المسلمين بشتى أنحاء العالم والهجرة الدولية واسعة النطاق بين المسلمين بسبب الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية".

ونقلا عن منظم القمة، فإن من المقرر "مشاركة مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان رستم قاسموف، في حين سيشارك في فعاليات الغد أمير دولة قطر بالإضافة إلى إردوغان وروحاني"، وفقا للوكالة الماليزية.