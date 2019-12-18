قبل التصويت على إجراءات عزله.. ترامب: لم أرتكب أي خطأ

كل ما قد تحتاج لمعرفته عن عملية عزل رئيس في الولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي لإقرار إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية اتهامه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة العدالة، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يرتكب أي خطأ قد يؤدي إلى عزله.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، الديمقراطيون الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع"، مضيفًا "أصلي من أجل ألا يحدث ذلك لأي رئيس أمريكي آخر".

وإذا ما أقر مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية، إجراءات مساءلة وعزل ترامب، مساء الأربعاء، سيحال الملف إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية لإقرار عزل ترامب من عدمه.

ويحتاج نواب الحزب الديمقراطي 20 صوتا من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لإقرار عزل ترامب.

وتظاهر المئات في عدة مدن وولايات أمريكية، مساء الثلاثاء، للمطالبة بعزل ترامب، على خلفية مطالبته الرئيس الأوكراني بالتحقيق مع منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، الأمر الذي تسبب في إعلان نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب البدء في إجراءات مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي في اتهامات بـ"إساءة استغلال السلطة" و" عرقلة العدالة" بعدما منع مسؤولين أمريكيين من الشهادة حول القصية أمام الكونغرس.

وفي رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في وقت سابق، اعتبر ترامب أن محاولة عزله من قبل النواب الديمقراطيين في الكونغرس، "هي جزء من جهد أكبر للانتقام من نتائج انتخابات عام 2016"، على حد وصفه.

واتهم الرئيس الأمريكي رئيسة مجلس النواب بأنها "تشن حربا مفتوحة على النظام الديمقراطي الأمريكي".

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب قد أقرت تهمتين بحق ترامب في إطار التحقيق، وهما إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل العدالة.