ماذا يريد الديمقراطيون فعله بعد عزل ترامب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بينما يعيش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة غليان حاليًا، يحاول الديموقراطيون الذين يريدون خوض الانتخابات ضده في العام المقبل أن يوضحوا بالتحديد لماذا على الناخبين طلب المزيد من حكومة قد تكون بيدهم.

في مناظرة للديمقراطيين بولاية ماساتشوستس الخميس الماضي، قالت السيناتور إليزابيث وارين، التي تعتزم خوض السباق الرئاسي، إن الحكومة ليست جيدة بشكل كاف ولا تساعد الجميع.

وأضافت وارين، في المناظرة التي استضافتها محطة PBS وصحيفة Politico: "الطبقة الوسطى في أمريكا يجري تجويفها والعائلات العاملة والفقراء تتخلف عن الركب... ما نحتاج إلى التحدث عنه هو سبب حدوث ذلك. والجواب هو أن لدينا حكومة تعمل بشكل جيد بالنسبة لأولئك الذين يملكون المال ولا تفعل الكثير مع أي شخص آخر".

بينما حث منافسها الديمقراطي رجل الأعمال أندرو يانغ، الذي ينوي خوض السباق أيضًا، الحزب على تجاوز قضية عزل ترامب، ومساعدة من سقطوا من حسابات الحكومة، الذين أشارت لهم وارين.

وقال يانغ: "ما يتعين علينا القيام به هو أننا يجب أن نتوقف عن الهوس بسبب المساءلة.. وأن نبدأ في المقام الأول في حل المشكلات التي أسهمت في انتخاب ترامب".

ويرى يانغ أن من بين هذه المشكلات البطالة التي حدثت نتيجة الانخفاض الكبير في فرص العمل، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن تلك الوظائف بدأت في الانتعاش خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.

وفي 18 ديسمبر كانون الأول، وافق مجلس النواب الأمريكي على مساءلة ترامب في اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ضمن مساع الحزب الديمقراطي لعزله.

إلا أن سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ لن تجعل احتمالات عزله قوية، حيث يتوقع أن يواجه ترامب محاكمة أمامه الشهر المقبل.