نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

موسكو، روسيا (CNN)-- أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية، الأحد، لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب و"المسائل ذات الاهتمام المشترك"، وفقًا لبيان الكرملين.

وجاءت المحادثة بمبادرة من جانب بوتين، الذي "شكر ترامب على المعلومات التي تمت مشاركتها عبر الأجهزة الخاصة التي ساعدت في منع الأعمال الإرهابية في روسيا"، وتم مناقضة "العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب"، حسب البيان.

وفي بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، تم اعتقال مواطنين روس اثنين يوم الجمعة، بعدما كانا يعتزمان تنفيذ هجمات إرهابية في مدينة سان بطرسبرغ عشية رأس السنة الجديدة. وتم احتجازهما بناءً على المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى موسكو.

وفي 2017، قدمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نصيحة إلى نظيرتها الروسية حول هجوم إرهابي مُخطط له في كاتدرائية كازان في سان بطرسبرغ.

وتعد هذه أول مكالمة هاتفية بوتين وترامب منذ يوليو/تموز من العام الجاري، عندما ناقشا حرائق الغابات في سيبيريا والتجارة بين البلدين.