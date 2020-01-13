لندن، بريطانيا (CNN) – أكدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، دعمها لحفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، في القرار الذي اتخذه الثنائي ببدء حياة جديدة والتخلي عن أدوارهما كأفراد في العائلة المالكة، لافتة إلى أن القضية معقدة بالنسبة لعائلتها، وذلك في بيان أصدرته الإثنين.

وقالت ملكة بريطانيا في بيانها إن العائلة أجرت نقاشات بناءة حول مستقبل الأمير هاري وعائلته، معبرة عن دعم العائلة للثنائي في قرارهما بدء حياة جديدة رغم أن العائلة المالكة كانت تفضل أن يبقى هاري وزوجته أفرادا عاملين فيها.

وأكدت الملكة إليزابيث أن العائلة تحترم وتتفهم رغبة الثنائي بعيش حياة أكثر استقلالية كعائلة مع بقائهما فردين غاليين من العائلة المالكة.

وأشارت الملكة إلى أن الأمير هاري وزوجته أعلنا بوضوح عن رغبتهما بعدم الاعتماد على الأموال العامة في حياتهما الجديدة، لذلك تم الاتفاق على فترة انتقالية في سيمضي خلالها الدوق والدوقة وقتا في كندا وبريطانيا.

وختمت ملكة بريطانيا بيانها بالتأكيد على أن حل مثل هذه القضايا "معقد" بالنسبة لعائلتها، لافتة إلى أن المزيد من العمل سيُنجز في هذا الشأن، وكاشفة أنها طلبت أن يُتخذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.