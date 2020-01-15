نشر الأربعاء ، 15 يناير / كانون الثاني 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صوت مجلس النواب الأمريكي لنقل قضية "المساءلة التي قد تؤدي للعزل" الخاصة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلس الشيوخ.

وجاء تصويت مجلس النواب الأمريكي بنتيجة 228-193، لصالح نقل المواد الخاصة بمساءلة الرئيس التي قد تؤدي إلى عزله لمجلس الشيوخ.

وستعقد جلسة مجلس الشيوخ بهذا الشأن الأربعاء المقبل، وقد سمى مجلس النواب مدراء لهذه القضية، هم آدم شيف وجيري نادلر وحكيم جيفريز وجاسون كرو وزو لوفغرين وسيليفيا غارسيا.

من جانبها، أصدرت حملة ترامب الانتخابية بيانا قالت فيه إن تأخر رئيسة مجلس النواب، ناني بيلوسي، بالمضي قدما في خطوات المساءلة يثبت أن القضية ليست طارئة بل مجرد محاولة فاشلة لإلحاق ضرر سياسي بحملة ترامب التي يهدف من خلالها للفوز بفترة رئاسية ثانية.

ورأت الحملة أن عملية المساءلة "الزائفة" ما هي إلا محاولة من قبل الحزب الديمقراطي للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستنطلق بعد 10 أشهر.