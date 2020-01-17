ترامب: محاكمتي في مجلس الشيوخ يجب أن تمضي "بسرعة كبيرة"

ترامب على باب المساءلة لعزله.. إليك كل ما يجب أن تعرفه

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قضية محاكمته في مجلس الشيوخ، الرامية إلى عزله من منصبه بدعم من الديمقراطيين في مجلس النواب، يجب "أن تمضي بسرعة كبيرة".

ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، إجراءات مساءلته بأنها "خدعة"، وأصر على أن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (في 25 يوليو/تموز 2019) كانت "مثالية".

وبدأت إجراءات محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، اليوم، بعد ساعات من تصويت مجلس النواب على إحالة مادتي مساءلته إلى "الشيوخ"، الذي يشكل الجمهوريون الأغلبية في قوامه.

ونفى ترامب أي علم برسالة، تم كشفها مؤخرًا، كانت موجهة من محاميه الشخصي رودي جولياني إلى زيلينسكي يطلب فيها عقد اجتماع خاص.

وفي الرسالة، كتب جولياني أنه ترامب كان لديه "معرفة وموافقة" على طلبه.

وجدد الرئيس الأمريكي إصراره على أنه لا يعرف ليف بارناس، المحامي الشخصي له، الذي يقول إن ترامب كان على علم بالجهود المبذولة لتشويه منافسيه السياسيين، في إشارة إلى مكالمة ترامب مع زيلينسكي وطلبه من الأخير تحريك دعاوى قضائية في بلاده ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه، الذي يملك استثمارات في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه لا يعرف شيئًا عن بارناس، الذي ظهر معه في صور، مُضيفا أنه يلتقط آلاف الصور خلال جمع التبرعات، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أنه يعرف بارناس.

وذكر ترامب أنه لا يعتقد أنه قد تحدث إلى بارناس.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي إنه "سيحضر" على الأرجح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على الرغم من أن الحدث يتزامن مع إجراءات محاكمته في مجلس الشيوخ.