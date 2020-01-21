لافروف وشويغو يحافظان على حقيبتيهما.. روسيا تعلن تشكيل حكومة جديدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن أعضاء الحكومة الجديدة، والتي حافظ كل من وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، على مقعديهما فيها.

ونشر الكرملين أسماء أعضاء الحكومة الجديدة والتي شهدت تغيير 9 وزراء من أصل 20 كانوا في الحكومة المستقيلة.

وحافظ كل من لافروف وشويغو على حقيبتي الخارجية والدفاع، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان استقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق ديميتري ميدفيدف.

وكان قد أعلن بوتين خلال كلمته السنوية أمام الجمعية الاتحادية الروسية عن عزمه إجراء تعديلات دستورية تساهم في تغيير موازين القوى عبر منح سلطات أكبر للبرلمان على حساب صلاحيات الرئيس.

وقدم ميدفيدف استقالة حكومته في 16 يناير/كانون ثاني الجاري، وتم الإعلان عن ميخائيل ميشوستين رئيسا جديدا للوزراء في روسيا.