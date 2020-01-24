نشر الجمعة ، 24 يناير / كانون الثاني 2020

هونغ كونغ (CNN)-- قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن 25 شخصًا ماتوا، بسبب فيروس كورونا، فيما أصيب فيه 830 صينيًا حتى منتصف ليل الجمعة، حسب التوقيت المحلي.

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الصينية تخصيص مليار يوان (144 مليون دولار أمريكي)، لمكافحة تفشي فيروس كورونا االقاتل في مدينة ووهان (شرق الصين).

وذكر بيان أصدرته المالية الصينية، الخميس، أن المبلغ يهدف إلى "دعم أعمال مكافحة الفيروسات في مقاطعة هوبي"، حيث تقع مدينة ووهان، التي ظهر فيها وانطلق منها المرض.

ولم تحدد الوزارة كيف سيتم إنفاق المبلغ.

وصباح يوم الخميس، كشفت الصين عن وجود أكثر من 800 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.