دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تقريرا، ألقت الضوء فيه أن هناك "أدلة" بيد الادعاء في مانهاتن تشير إلى أن شقيق عشيقة الملياردير، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون هو من قام بتسريب صورهما لصحيفة ناشونال انكويرر.

لورين سانشيز، عشيقة جيف بيزوس في صورة التقطت في 21 يناير/ كانون الثاني 2020

وقالت الصحيفة في تقريرها على لسان أشخاص مطلعين على الموضوع: "رسائل نصية أطلعت عليها الصحيفة كانت من بين المواد التي تم تسليمها للادعاء الفيدرالي كجزء من تحقيقاتهم إن كانت ’أميريكان ميديا إنك‘ ناشر صحيفة ناشونال انكويرر أقدمت على ابتزاز بيزوس.."

لورين سانشير وجيف بيزوس في مومباي بالهند في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 2020

وجاء تقرير وول ستريت جورنال بعد الضجة الكبيرة التي أثارها تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية التي ألقت الضوء على أن "خبراء التحقيقات الذين عينهم جيف بيزوس توصلوا وبدرجة ثقة ’متوسطة إلى قوية‘ إلى أن حساب الواتساب الذي يستخدمه ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، كان منخرطا بصورة مباشرة في قرصنة هاتف مؤسس أمازون العام 2018".

وأضاف تقرير الصحيفة: "تقرير القرصنة الذي اطلعت عليه فاينانشال تايمز يذكر أن هاتف السيد بيزوس بدأ وبصورة سرية مشاركة كميات هائلة من المعلومات بعد استلام رسالة لا تبدو مؤذية، ومقطع فيديو مشفر من الواتساب الخاص بالأمير في مايو/ أيار 2018".

وتداول نشطاء بصورة واسعة تقارير WSJ في تغريدات نستعرض لكم أبرزها: