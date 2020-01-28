ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

كل ما تحتاج معرفته حول فيروس كورونا الجديد

ماذا تفعل عشرات الجرافات في ووهان وسط أزمة فيروس كورونا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت ألمانيا أول حالة مُصابة بفيروس كورونا، بحسب بيان لوزارة الصحة في ولاية بافاريا.

وأوضح البيان، الصادر في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن رجلا من منطقة شتارنبرغ أصيب بالفيروس.

وأضاف بيان وزارة الصحة في بافاريا فإن المُصاب تتم متابعته طبيًا، وأنه تم عزله.

وتعتبر وزارة الصحة البافارية أن خطر الإصابة مواطني بافاريا منخفض حاليًا.

وأودى فيروس كورونا التاجي الجديد بحياة أكثر من 80 شخصًا في الصين، إضافة إلى إصابة الآلاف. وظهر في مدينة ووهان الصينية قبل انتقاله إلى دول عدة حول العالم.