كل ما تحتاج معرفته حول فيروس كورونا الجديد

هونغ كونغ (CNN)-- أكدت مقاطعة هوبي الصينية (وسط شرق البلاد) أن 24 شخصًا قد ماتوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، في يوم الاثنين وحده، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 106.

وقالت لجنة الصحة بمقاطعة هوي أن 1291 شخصًا أصيبوا بالعدوى أيضًا يوم الاثنين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين على مستوى البلاد إلى 4130 شخصًا.

ومن بين 24 حالة وفاة جديدة في هوبي، كان هناك 22 حالة في مدينة ووهان، وحالتان في مدينة تيانمن.

وقبل يومين، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده وضعًا خطيرًا جراء "الانتشار السريع" للفيروس، رُغم تأكيده أن بكين يمكنها الانتصار على كورونا.