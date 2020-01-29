نشر الأربعاء ، 29 يناير / كانون الثاني 2020

ماذا تفعل عشرات الجرافات في ووهان وسط أزمة فيروس كورونا؟

كل ما تحتاج معرفته حول فيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا.. مسؤولون في الصحة يحاولون تطوير لقاح فعال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشعلت الأنباء والتقارير المتواصلة عن فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها الصين والعالم في مواجهته والحيلولة دون انتشاره تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيها تكهنات حول الأسباب وراء هذا المرض.

لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت بآخر تحديث أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل، الأربعاء، إلى 5974 إصابة منها 132 حالة وفاة.

وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عما يتداوله النشطاء في موضوع انتشار هذا الفيروس:

- فيروس كورونا "رد إلهي لنصرة مسلمي الإيغور"

ذهب مغردون لإسقاط التقارير عن حملة القمع التي تشنّها السُلطات ضدّ أقلّية الإيغور المسلمة واحتجازهم بشكل جماعي داخل مخيمات في منطقة نائية شمال غرب البلاد.

- نظريات مؤامرة بأن فيروس كورونا "حرب بيولوجية"

ذهب مغردون لاعتبار ما يحدث في مقاطعة ووهان التي تعتبر مركز انتشار الفيروس بأنها تعرضت لحادث تسريب من أحد المعامل البيولوجية في حين ذهب آخرون إلى أنها حرب بيولوجية سرية استهدفت الصين.

- سبب انتشار فيروس كورونا هو "تناول الخفافيش والثعابين"

بعض المغردين ربط سبب ظهور وانتشار فيروس كورونا بتناول صينيين لحيوانات مثل الخفافيش والأفاعي وأنواع من الحشرات.

- أحاديث عن النبي محمد

في خضم ذلك كله ذهب مغردون لنشر أحاديث عن النبي محمد حول الأمراض والدعاء بالوقاية منها.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء بتغريدات عن هذا الموضوع: