ماذا تفعل ابنة بيل غيتس بعد إعلان زواجها من المصري نايل نصار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت جينيفر، ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة والعالم لتصبح الأخبار التي تتناول حيتها اليومية وهواياتها محط أنظار الكثيرين.

الصورة التي نشرتها جينيفر على حسابها بانستغرام

ونشرت جينيفر صورة على حسابها في موقع مشاركة الصور، انستغرام، وهي تقوم بالدراسة وأمها كلبها الذي يدعى "ايرل"، إذ سبق وأعلنت أنها سترد على كل التهاني التي وصلتها بعد الإعلان عن موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار، في وقت لاحق ذاكرة أنها ستركز في الوقت الحالي على دراسة امتحانين في الطب.

وبرز أيضا اسم نصار بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد نشره صورة لحظة طلبه الزواج من جينيفر، وذلك بعد بروز أسمه سابقا إذ ساعد مصر بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عبر الفوز الكبير الذي أحره في الرباط، الأمر الذي أوصل مصر للمشاركة في الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما في هذه الرياضة.

ةيذكر أن بيل غيتس وزوجته ميليندا تفاعلا على إعلان جينيفر الزواج بنصار في تعليق على انستغرام قالا فيه إنهما يشعران بـ"سعادة غامرة"، في الوقت الذي أعادت فيه ميليندا نشر إعلام جينيفر على صفحتها بإنستغرام.